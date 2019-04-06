Son Dakika Haberleri: Rolling Stones'un Solisti Mick Jagger'den Hayranlarına İyi Haber: İyileşiyorum

Rolling Stones'un Solisti Mick Jagger'den Hayranlarına İyi Haber: İyileşiyorum

1 saat önce

Rolling Stones'un solisti Mick Jagger Kuzey Amerika turnesini iptal ettiren ameliyatı sonrası hayranlarına iyi olduğunu duyurdu.

Rolling Stones'un Solisti Mick Jagger'den Hayranlarına İyi Haber: İyileşiyorum, System.String[]
Efsanevi İngiliz rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'den geçirdiği ameliyat sonrası iyi haber geldi. Sağlık durumu nedeniyle Amerika konserlerini iptal eden sanatçı hayranlarına 'iyileşiyorum' mesajı gönderdi.


75 yaşındaki İngiliz sanatçı Mick Jagger kalp kapakçığı değişim ameliyatı nedeniyle Kuzey Amerika'da grubuyla çıkacağı turneyi ertelemişti .


Jagger ameliyatın başarılı geçtiğini, yakın zamanda hayranlarıyla yeniden buluşacağını söyledi.


Jagger sosyal medya hesabından "Destek mesajlarınız için hepinize teşekkürler, şimdi daha iyi hissediyorum ve iyileşiyorum. Ayrıca hastane çalışanlarına da işlerini mükemmel yaptıkları için çok teşekkürler." paylaşımı yaptı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Rolling Stones, Dünya
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