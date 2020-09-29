Romanya: Belediye başkanı, Covid-19'dan ölmesinden iki hafta sonra yeniden seçildi - Son Dakika
BBC

Romanya: Belediye başkanı, Covid-19'dan ölmesinden iki hafta sonra yeniden seçildi

Romanya'da iki hafta önce koronavirüsten ölen bir belediye başkanı, yerel seçimlerde ezici bir zaver kazandı.

Romanya: Belediye başkanı, Covid-19'dan ölmesinden iki hafta sonra yeniden seçildi, System.String[]

Romanya'da iki hafta önce koronavirüsten ölen bir belediye başkanı, yerel seçimlerde ezici bir zaver kazandı.

Ülkenin güneyindeki Deveselu kasabasının belediye başkanı Ion Aliman, oyların yüzde 64'ünü alarak, üçüncü kez bu göreve seçildi.

Yetkililer, seçim pusulalalarının Aliman'ın 15 Eylül'de başkent Bükreş'te yattığı hastanede hayatını kaybetmesinden önce basıldığını ve adının çıkartılamadığını belirtti.

Reuters Haber Ajansına konuşan yetkililer, seçimin tekrarlanacağını duyururken, kasaba sakinleri Aliman'ın mezarını ziyaret etti.

Sosyal medyada beliren bir videoda bir grup Aliman'ın mezar taşının etrafında toplanmış halde görülüyor ve birinin "Bu senin zaferin" dediği duyuluyor.

Pro TV adlı yerel bir televizyon kanalına konuşan bir kadın "Gerçek bir belediye başkanıydı, kasabanının yanındaydı ve tüm kanunlara saygı gösteriyordu. Bir daha böyle bir başkan göreceğimizi sanmıyorum" dedi.

Eski bir donanma subayı olan Aliman, Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) üyesiydi ve Pazartesi günü 57 yaşına girecekti.

PSD, yerel seçimlerde bazı kentleri ve belediye mecilisi üyeliklerini merkez sağdakı USR-Plus ittifakı ve ülkedeki azınlık hükümetini kontrol eden Liberal hükümete (PNL) kaybetti.

PSD, kitlesel gösteriler ve AB'yle adli reform ve yolsuzluklar yüzünden yaşadığı tartışmaların ardından, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybettikten sonra, genel seçimi de kaybetmişti.

Aliman'ın zaferi, ölü bir Romanyalı adayın ilk başarısı değil.

2008'de de, ülkenin kuzeydoğusundaki Voinesti kentinin belediye başkanı Neculai Ivascu, karaciğer hastalığı nedeniyle ölmesinin ardından yeniden seçilmişti. Daha sonra seçimde ikinci gelen Georghe Dobrescu'nun başkan olmasına karar verilmişti.

Romanya: Belediye başkanı, Covid-19'dan ölmesinden iki hafta sonra yeniden seçildi

Romanya, Bükreş, Eylül, yerel, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 02:02

Son Dakika Dünya Romanya: Belediye başkanı, Covid-19'dan ölmesinden iki hafta sonra yeniden seçildi - Son Dakika Dünya

BBC
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