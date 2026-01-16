Romanya'da İçişleri İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Romanya'da İçişleri İşbirliği Gelişiyor

16.01.2026 00:17
Romanya Başbakanı Bolojan, Yerlikaya'yı kabul etti; güvenlik işbirliği vurgulandı.

Romanya Başbakanı Ilie Bolojan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Romanya ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyinin tesis edilmesiyle her alanda ivme kazanan işbirliğinin, İçişleri Bakanlıkları arasında daha ileriye götürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terör, organize suç örgütleri, narkotik, göçmen kaçakçılığı gibi suçların daha fazla sınır aşan bir nitelik kazandığı bu dönemde, suç ve suçlularla mücadelede kesin başarı ülkeler arasındaki işbirliği ile sağlanabilir. Sayın Başbakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

Paylaşımda kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Romanya, Güncel, Son Dakika

Güncel Romanya'da İçişleri İşbirliği Gelişiyor

