Römork tekerinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ayçekirdeği yüklü römorkun tekeri tarafından ezilen 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, ilçeye bağlı Balıkçıl Mahallesi'nin Kızılok mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 13 yaşındaki Rakad Alevi isimli yabancı uyruklu kız çocuğu, C.M.'nin kullandığı ve hareket halindeki 46 EJ 363 plakalı traktörün römorkundan ayçekirdeği almak istedi. Römorka çıkan Alevi, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada römorkun tekeri, talihsiz kızın üzerinden geçti. Alevi'nin ezildiğini fark eden tarladaki işçiler, hemen yardıma koştu. Ağır yaralanan Alevi, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alevi'nin cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu.



Jandarma ekipleri, traktör sürücüsünü gözaltına alırken olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ