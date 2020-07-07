Römorktaki saman balyaları yandı - Son Dakika

Römorktaki saman balyaları yandı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde traktörün römorkunda tutuşan saman balyaları, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay saat 12.00 sularında Sandıklı ilçesi Dinar Kavşağında meydana geldi. Ramazan Arslan tarlasından topladığı balyaları traktörüyle evine getirirken, Dinar Kavşağında vatandaşların römorktaki balyaların yandığını haber vermesi ile yol kenarındaki tesise girdi. Boş alana traktör römorkunu bırakan Ramazan Arslan, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Balyaları telef olan Ramazan Arslan, "Işıkta araçlardaki vatandaşların haber vermesi sonucu yangını fark ettim. Traktörü hemen boş alana çektim. İtfaiyeye haber verdim. Birisi sigara atmış olabilir" dedi.