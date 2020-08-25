Ronaldinho: Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Brezilyalı... - Son Dakika
BBC

Ronaldinho: Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Brezilyalı...

Paraguay'da beş ay ev hapsinde tutulan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.

Ronaldinho: Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Brezilyalı..., System.String[]

Paraguay'da bir ay cezaevinde, dört ay lüks bir otelde ev hapsinde tutulan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı.

Ronaldinho ve ağabeyi Roberto Assis, Mart ayında Paraguay'a girerken sahte pasaport bulundurma suçundan tutuklanmıştı.

Cezaevinde bir ay geçiren ve 40'ıncı yaşına da demir parmaklıklar arasında giren Ronaldinho ile ağabeyi daha sonra Paraguay'da lüks bir otelde ev hapsine alınmıştı. Suçlarını kabul eden Ronaldinho ve ağabeyi pasaportların sahte olduğunu bilmediklerini, yerel bir sponsordan aldıklarını söylemişlerdi.

İki kardeş, savcılarla yaptıklar iddia pazarlığı sonucunda 200 bin dolar para cezası ödedikten sonra Brezilya'ya dönebilecek.

İkili, başkent Asuncion'un çevresindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede 32 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle lüks Palmaroga Hotel'de ev hapsine geçti.

Ronaldinho Paraguaylı ABD gazetesine verdiği röportajda "Belgelerin yasal olmadığını öğrendiğimizde çok şaşırdık" demişti.

39 yaşındaki Ronaldinho, 2002 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'nın yıldızlarındandı.

Barcelona forması da giyen Ronaldinho, 2004 ve 2005 yıllarında "Dünyanın En İyi Futbolcusu" seçilmişti.

Ronaldinho, Paraguay'a, kitap tanıtımı yapmak ve imkanları az olan çocuklara yardımcı olmayı amaçlayan bir kampanyaya katılmak için gitmişti.

Brezilyalı eski yıldız futbolcunun kariyeri boyunca 100 milyon eurodan fazla para kazandığı sanılıyor.

Ronaldinho yakın zamanda bir Instagram postunun tanıtımını yapmak için 173 bin euro aldığını açıklamıştı.

Ronaldinho ve ağabeyi hakkında kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Ronaldinho, Paraguay, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 01:37

Son Dakika Dünya Ronaldinho: Paraguay'da 'sahte pasaport taşıma' suçundan 5 ay gözaltında tutulan Brezilyalı... - Son Dakika Dünya
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