Ronaldo Fener'e mi geliyor? Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? - Son Dakika
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Ronaldo Fener'e mi geliyor? Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi?

16.08.2022 10:19

Portekizli hoca Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun sarı-lacivertlilere gelebileceğine yönelik haberlerin çıkmasının hatırlatılması üzerine cevap verdi. Peki,i Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Ronaldo Fener'e mi geliyor?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, adı Fenerbahçe ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Ronaldo Fener'e mi geliyor? Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi?

RONALDO FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberlerin çıktığının kendisine söylenmesi üzerine kahkaha atan Jorge Jesus, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." ifadelerini kullandı.

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