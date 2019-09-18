Son Dakika Haberleri: Ronaldo, Messi'den fazla Altın Top'u olması gerektiğine inanıyor
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Ronaldo, Messi'den fazla Altın Top'u olması gerektiğine inanıyor

36 dakika önce

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazanan Messi hakkında "Messi futbol tarihine geçti.

Ronaldo, Messi'den fazla Altın Top'u olması gerektiğine inanıyor, System.String[]

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazanan Messi hakkında "Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da." ifadelerini kullandı.


İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Barcelonalı Messi ile ilişkisi için "Arkadaş değiliz ama 15 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Onun varlığı, beni daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Ben de onu." yorumunu yaptı.


Kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu." diye konuştu.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Juventus, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 
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