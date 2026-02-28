Ronaldo\'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Georgina'nın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar paylaşımı "abartılı şekilde açık" buldu. Öte yandan birçok takipçi ise paylaşılan kareleri normal karşılayarak destek mesajları yazdı.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Gönderi, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline gelirken, farklı görüşler dikkat çekti. Bir kesim eleştiride bulunurken, diğer kesim Georgina'nın tarzını savundu.

RONALDO'DAN 2 ÇOCUĞU VAR

Georgina'nın Ronaldo'dan yaşayan iki çocuğu var ve diğer üç çocuğuna üvey annelik yapmaktadır. Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Junior 2010'da doğdu. Haziran 2017'de Ronaldo'nun taşıyıcı annelik yoluyla Eva María ve Mateo adında ikiz çocukları oldu.

İşte tartışma yaratan o paylaşım;