Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

Ronaldo\'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
28.02.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun evlilik aşamasında olduğu sevgilisinin Instagram paylaşımı tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar o paylaşımı ''aşırı açık'' diyerek eleştirirken, birçok takipçi paylaşımı normal bulup destek verdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLDÜ

Georgina'nın son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar paylaşımı "abartılı şekilde açık" buldu. Öte yandan birçok takipçi ise paylaşılan kareleri normal karşılayarak destek mesajları yazdı.

Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Gönderi, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu haline gelirken, farklı görüşler dikkat çekti. Bir kesim eleştiride bulunurken, diğer kesim Georgina'nın tarzını savundu.

RONALDO'DAN 2 ÇOCUĞU VAR

Georgina'nın Ronaldo'dan yaşayan iki çocuğu var ve diğer üç çocuğuna üvey annelik yapmaktadır. Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Junior 2010'da doğdu. Haziran 2017'de Ronaldo'nun taşıyıcı annelik yoluyla Eva María ve Mateo adında ikiz çocukları oldu.

İşte tartışma yaratan o paylaşım;

Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Instagram, Al Nassr, Evlilik, Son Dakika

Son Dakika Cristiano Ronaldo Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.