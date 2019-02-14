Rönesans Holding, Rusya'da Çöpten Enerji Üretim Tesisi Kuracak

İşadamı Erman Ilıcak
'ın sahibi olduğu Rönesans Holding, Rusya
'da önemli bir projeyi daha aldı. Rusya'da enerji, iş merkezi gibi alanlarda yaptığı projelerle tanınan Rönesans Holding, kamuya ait teknoloji ve savunma şirketi Rostec ile ortaklık yapacak.
Rönesans Holding, geri dönüşüm tesisi kuracak. Çöp atıklarını enerjiye dönüştürecek olan tesis projesi kapsamında 4 farklı tesis kurulacak. Projenin maliyeti ise 150 milyar Ruble yani yaklaşık 2.3 milyar dolar seviyesinde. Rönesans'ın projede ne kadarlık bir payı olacağı ise açıklanmadı.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Japon- İsviçre
ortaklığı Hitachi Zosen ve Rostec projenin bir diğer ortakları. 12 Şubat'ta ortaklık anlaşması imzalandı. Moskova
ve Kazan şehirlerinde yapılacak olan 4 tesis için RDIF yetkilileri, Rönesans'ın katılımını doğruladı. İlk tesisin Moskova'da 2022 yılına kadar devreye girmesi bekleniyor. Rönesans Holding Rusya Başkanı Avni Akvardar, yaptığı açıklamada "Rönesans için Rusya öncelikli bir pazardı ve kalmaya devam ediyoruz "dedi. Projenin finansmanının ise Gazprombank, VEB, Avrasya
Kalkınma Bankası gibi kuruluşların olabileceği konuşuluyor.
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