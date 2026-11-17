Koruyucu sağlık yaklaşımının ve düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla uzun yıllardır ‘Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün’ kampanyasını sürdüren Royal Canin Türkiye, ‘Kediler Derdini Anlatamaz’ mesajı ile bu yıl da 16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceği kampanya için veteriner hekim meslek dernekleriyle ortak bir çağrıda buluştu. Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile güçlerini birleştiren Royal Canin, kedi sahiplerini hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasını beklemeden düzenli veteriner hekim kontrollerini sorumlu hayvan sahipliğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre kediler, doğaları gereği ağrı ve hastalık belirtilerini gizleme eğiliminde olan canlılar arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı sağlık sorunları, belirgin klinik belirtiler ortaya çıkana kadar hayvan sahipleri tarafından fark edilmeyebiliyor. Özellikle böbrek hastalıkları, ağız ve diş sağlığı sorunları ile yaşa bağlı rahatsızlıklar, belirgin belirtiler ortaya çıkmadan ilerleyebiliyor. Belirtiler çıktığında ise hastalıklar ilerlemiş olabiliyor. Bu sağlık riskleri, düzenli veteriner hekim kontrollerinin önemini artırıyor.

DÜZENLİ KONTROLLER YAŞAM BOYU BAKIMIN BİR PARÇASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düzenli kontroller, veteriner hekimin kedinin genel sağlık durumunu zaman içinde izlemesine, bazı sağlık sorunlarını erken fark etmesine ve kedinin ihtiyaçlarına uygun bir koruyucu sağlık planı oluşturmasına yardımcı oluyor. Kontrollerin sıklığı kedinin yaşına, yaşam biçimine ve sağlık durumuna göre veteriner hekimle birlikte planlanabiliyor. Kedi sahiplerinin iştah, su tüketimi, tuvalet alışkanlıkları veya hareketlilikte gözlemlediği değişiklikleri veteriner hekimleriyle paylaşması da bu değerlendirmeye katkı sağlıyor.”

Royal Canin Avrasya Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, kampanyanın toplumsal boyutunu ve ortak hareket etmenin önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Bir kediyi sahiplenmek, ona yalnızca sevgi ve güvenli bir yuva sunmanın yanında, yaşamı boyunca sağlığının sorumluluğunu da üstlenmek demek. Ancak, bugün hala pek çok kedi sahibi, kedisi sağlıklı göründüğü sürece veteriner hekim kontrolüne ihtiyaç duymayabiliyor. Oysa düzenli kontroller yaşam boyu bakımın bir parçası. Biz bu anlayışı değiştirmeyi ve düzenli sağlık kontrollerini sorumlu hayvan sahipliği kültürünün doğal bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Royal Canin olarak Türkiye'deki 10 yıllık yolculuğumuz boyunca veteriner hekimlerle ve meslek örgütleriyle güçlü iş birlikleri geliştirdik. Bugün de beş veteriner hekim derneğiyle aynı çağrıda buluşarak daha fazla kedi sahibine ulaşmayı ve kalıcı bir davranış değişikliğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü kedilerimizin sağlıklı geleceği hepimizin ortak sorumluluğu.”

‘KEDİNİZ SAĞLIKLI GÖRÜNSE DE VETERİNER HEKİME GÖTÜRÜN’

Royal Canin Türkiye ve iş birliği yaptığı veteriner hekim dernekleri, tüm kedi sahiplerine şu çağrıda bulundu:

“Kedinizin hasta olduğunu anlamak için belirti göstermesini beklemeyin. Sağlıklı görünse de düzenli olarak veteriner hekim ziyaretlerinizi aksatmayın çünkü kediler derdini anlatamaz.” Kedilerin sağlığının korunmasında düzenli veteriner hekim kontrollerinin yanı sıra hayvan sahiplerinin günlük yaşamda gözlem yapması da önem taşıyor. İştah, su tüketimi, vücut ağırlığı, tuvalet alışkanlıkları, hareketlilik ve davranışlarda meydana gelen değişiklikler, bazı sağlık sorunlarının erken işaretleri olabiliyor.”

Veteriner hekimler, kedi sahiplerinin özellikle şu konulara dikkat etmesini öneriyor:

“Düzenli sağlık kontrolleri: Kedinin yaşına, sağlık durumuna ve bireysel risklerine uygun aralıklarla veteriner hekim muayenesi yaptırılması.

Aşılama ve parazit kontrolü: Veteriner hekimin önerdiği koruyucu sağlık programlarının düzenli olarak takip edilmesi.

Yaşa ve ihtiyaca uygun beslenme: Kedinin yaşam evresi, vücut kondisyonu ve sağlık durumuna uygun beslenme planının veteriner hekim rehberliğinde oluşturulması.

Davranış değişikliklerinin izlenmesi: İştah, su tüketimi, hareketlilik ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişikliklerin dikkate alınması.

İleri yaş sağlık takibi: Yaşla birlikte artabilen kronik hastalık risklerinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde daha sık kontrol planlanması.

Kedinizin hasta görünmesini beklemeyin. Sağlıklı bir yaşam için düzenli veteriner hekim kontrollerini ihmal etmeyin. Kedinizin sağlığında veya davranışlarında bir değişiklik fark ettiğinizde ise planlı kontrol tarihini beklemeden veteriner hekiminize danışın. Kedinizi veteriner hekimine götürün.”