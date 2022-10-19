Rtük, Tele1 Ekranının Üç Gün Kapatılmasına Karar Verdi… Konuralp: "Şubat 2023'e Kadar Benzer Bir Ceza Alması Halinde, Tele1 RTÜK Eliyle Kapatılacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bugün; Tele1 ekranının üç gün kapatılmasına oyçokluğu ile karar verdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, "Karar, TELE1'i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023'e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE1 RTÜK eliyle kapatılacak" açıklamasını yaptı.

RTÜK, Tele 1 TV ekranının üç gün kapatılmasına karar verdi. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, karar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK, TİP Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet ve iman hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE 1'e 3 gün yayın durdurma cezası verdi. Karar, TELE1'i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023'e kadar benzer bir ceza alması halinde, TELE1 RTÜK eliyle kapatılacak.

Kadıgil'in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebubekir Şahin'e verilen talimatların sonucudur. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir. Başaramayacaklar, biliyorlar.

Sayın Ali Bardakoğlu örneğinde olduğu gibi, Diyanet 100 yıllık geçmişinin büyük bir bölümünde kurucusu Atatürk'ün idealleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir; yeniden gösterir. Tarih de Ali Erbaş ve benzerlerini değil, Sayın Bardakoğlu gibi isimleri anımsar."