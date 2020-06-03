RTÜK'ten Alanya ilçesinde yayın yapan Dim TV ve Dim Radyo'ya lisans - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde internet ortamında yayın yapan Dim TV ve Dim Radyo'nun, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) lisans aldığı bildirildi.

Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibariyle Dim TV ve Dim Radyo, RTÜK'ten lisansını aldı. Hayırlı olsun. İlgi ve desteği için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e, RTÜK Başkan Yardımcısı Esat Çıplak ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.