Üye Girişi
Yalova'daki DAEŞ operasyonuna geçici yayın yasağı getirildi

Yalova\'daki DAEŞ operasyonuna geçici yayın yasağı getirildi
29.12.2025 09:39  Güncelleme: 10:30
RTÜK, 7 polisin yaralandığı Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili geçici yayın yasağı getirdi. Resmi açıklamalar dışında yayın yapılmaması vurgulandı.

Yalova'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"RESMİ MAKAMLARCA YAPILACAK AÇIKLAMALAR DIŞINDA YAYIN YAPILMAMALI"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'daki DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. 7 polisin yaralandığı olay ile ilgili yapılan açıklamada, "Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

