Rubio'dan Gazze Barış Kurulu Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Barış Kurulu'nun bir "eylem kurulu" ve öncelikli odak noktasının da "Gazze'deki barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlamak" olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreninde konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış için herkesle konuşmaya veya işbirliği yapmaya istekli olduğunu, her zaman Amerikan halkının güvenliğini ön planda tuttuğunu kaydeden Rubio, bugün burada olmalarının sebebinin onun vizyonu olduğunu söyledi.

Birkaç ay önce insanların Gazze'de yaşananların çözüme kavuşmayacağını düşündüğünü kaydeden Rubio, "son 70 yıldır kendilerine hizmet etmiş birçok kurumun bu konuda hiçbir şey yapmadığını" dile getirdi.

Rubio, "Bugün burada bulunan tüm ortaklarımız ve şimdi de barış kurulu üyelerimizle birlikteyiz; inanıyorum ki, bu kurulun olanakları sınırsız. Elbette, (kurulun) öncelikli ve en önemli odak noktası, Gazze'deki bu barış anlaşmasının kalıcı olmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın bunun başarıya ulaşması için her şeyi yapacağını ifade eden Rubio, "Ayrıca bugün burada bulunan olağanüstü liderleri de takdir etmek istiyorum. Bu sadece bir barış kurulu değil, bir eylem kuruludur; tıpkı Başkan Trump'ın bir eylem başkanı olması gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurulun odak noktası Gazze"

Bugünün yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Rubio, bu kurulun "dünyanın geri kalanına neyin mümkün olabileceğine dair bir model teşkil ettiğini" söyledi.

Rubio, kurulun şu andaki odak noktasının Gazze olduğunu vurgulayarak, bugün Gazze'nin ve bu bölgenin geleceğine dair sunulacak olan planın hayata geçirilmesinin öncelikli gündem olduğunu kaydetti.

Barış Kurulu'nun bu konunun çözüme kavuşması için gerekli zaman ve çabayı göstereceğine emin olduğunu vurgulayan Rubio, bunun şu anda çözülmesi imkansız gibi görünen diğer bölge ve çatışmalar için de bir örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Rubio, bu nedenle ABD adına imza törenine katılan, katılmayı taahhüt eden ve katılmak üzere olan ülkelere teşekkürlerini sundu.

Kurula katılan ülkelerin birbirinden farklı kimliklere sahip olduğunu ve bu girişimin başarılı işler ortaya koyacağını belirten Rubio, ilerleyen zamanlarda diğer ülkelerin de bu kurula katılacağını dile getirdi.