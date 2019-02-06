Ruh sağlığı danışanlarından oluşan mehter takımı Manisa
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ruh sağlığı danışanlarının kurduğu mehter takımı ilk konserini verdi
Renkli görüntülere sahne olan konser sonunda hastaların seslendirdiği halk müziği türkülerine doktorlar da oynayarak eşlik etti
MANİSA - Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ahmetli
Ek Ünitesi'nde tedavi gören ruh sağlığı danışanları, kurs öğretmenlerinin eşliğinde 3 ay çalışarak mehter takımı kurdu. 13'ü danışan 2'si usta öğretici 15 kişilik mehter takımının verdiği ilk konser büyük ilgi görürken, uzmanlar müzikle terapinin özellikle ruh sağlığı hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar oluşturduğuna dikkat çekti. Konser sonunda yine hastalar tarafından çalınan Erik dalı eşliğinde hem hastalar hem de doktorlar karşılıklı oynadı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde ruh sağlığı danışanlarının kurduğu mehter takımı ilk konserini verdi. Ahmetli Ek Ünitesi'nde kurulan 15 kişilik 'Akıncılar
Mehter Takımı' 3 aylık çalışmanın ardından çaldığı marşlarla dinleyenleri coşturdu. Osmanlı'dan gelen mehter geleneğini yaşatan ruh sağlığı danışanlarının mutluluğu yüzlerinden okunurken, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Manisa Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici
, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Vekili Psikiyatri Uzmanı Cengiz Cengisiz, Ahmetli Ek Ünitesi'nden sorumlu Başhekim Yardımcısı Hüseyin İlter, ruh sağlığı danışanları ve sağlık çalışanları katıldı.
Ruh sağlığı danışanlarından oluşan mehteran takımı Müzik Öğretmeni Murat Memiş
ve El Sanatları Öğretmeni Esra Alsaç ile birlikte çeşitli marşlar seslendirdi. Mehteran takımının konserinin ardından müzik eşliğinde ruh sağlığı danışanları halk oyunları oynarken, hastane yöneticileri de oyunlara eşlik etti. Manisa Sağlık İl Müdürü Necip Yemenici de, ruh sağlığı danışanlarından oluşan mehteran takımını kutlayarak bu tarz rehabilite yöntemleriyle hastaların topluma kazandırıldığını dile getirdi.
Müzikle terapi beyne de iyi geliyor
Hastanenin Başhekim Vekili Psikiyatri Uzmanı Cengiz Cengisiz, hasta ve danışanlarla mehteran takımı oluşturdukları belirterek, "Ahmetli birimindeki usta öğreticilerimizin desteği ile danışanlarımız kendilerini geliştiriyorlar ve müzikle terapinin de yapıldığı bir merkez. Danışanlarımızdan oluşan bir grup bu mehter takımını kurdu. Biz düzenli olarak ayda bir kez mehteran konserini yapmaya çalışıyoruz. Kendilerinin toplumdaki rollerinin ve yerlerinin olduğunu hatırlatmak için önemli bir aktivite. Hastane olarak bu tarz aktiviteleri önemsiyoruz ve düzenli olarak da yapmaya özen gösteriyoruz. Beynin sağ ve sol lobları arasında özel bir alan var. Müzikle terapi bu alanların genişlemesini sağlıyor. Bu alan beynin karar verme mekanizmasında çok etkili. Bu alanın genişlemesini, aynı zamanda daha iyi noktaya gelmesini sağlayan bölgemiz. Özellikle bu tarz rehabilitasyon uğraşları hastaların günlük hayattaki bazı yetersizliklerini, karar verme noktasındaki eksikliklerini gideren bir uğraş. Özellikle bunları yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ahmetli Ünitesi'nden sorumlu Başhekim Yardımcısı Hüseyin İlter de, ek ünitede 150 danışanın rehabilite edildiğini belirterek, "Burada müzikle terapi, el sanatları, hayvancılık, tarım arazileri ile uğraşı alanlarında faaliyetler yapıyoruz ve bu tip hastalarımızın daha verimli, hayata daha iyi hazırlanmaları açısından Ahmetli Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin yardımı ile yetişmiş hemşire arkadaşlarımızın yardımıyla bu tür hastalarımızla aktiviteler düzenliyoruz. Halk eğitim hocalarımızın bizlerin danışanlarından oluşturduğu mehteran ekibi kurduk. 3 aylık kısa bir çalışma sürecinden sonra 2-3 marşı ezberleyip konser verdiler. Her ay bir etkinlik yaparak değişik yerlerde bu tür aktiviteler yapacağız ki hastalarımız toplumsal stigmalardan uzak neleri başarabildiklerini daha iyi görebilmeleri için bu tür çalışmaları yapıyoruz ve daha da devam edecek." diye konuştu.
Mehter takımı 13 danışan ve 2 usta öğreticiden oluştuğunu kaydeden İlter, mehter kıyafetlerinin de yardımsever ve hayırseverlerin destekleriyle temin ettiklerini dile getirdi. Mehter takımının haftanın 3 günü günde 3-4 saat çalıştıklarını anlatan İlter açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu ilk konserimiz, ilk acemiliğimiz. Bundan sonra daha profesyonel bir şekilde her ay konserler vermeye, belirli yerlere giderek etkinliklere katılmaya çalışacağız. Bu fikir halk eğitim merkezi müdürlüğü ile yaptığımız toplantıda bizden çıktık. Hastalarımıza da tek tek söyledik, danışanlarımız da bunu kabul ettiler. Ailelerimize ulaştık ve ailelerimiz de bu durumu çok hoş karşıladı bu süreci. Dolayısıyla onlar şuanda çok mutlular."
Mehteran takımının konserinin ardından müzik eşliğinde ruh sağlığı danışanları halk oyunları oynarken, hastane yöneticileri de oyunlara eşlik etti.