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Ruhani, 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı "aptalca" olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika

Ruhani, 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı "aptalca" olarak niteledi Açıklaması

10.06.2021 15:44
Ruhani, 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşularla diplomatik ilişkilerin önemine işaret ederek, Ocak 2016'da Suudi Arabistan'ın ülkedeki diplomatik misyonlarına saldıran bazı aşırı muhafazakar grupların komşularla ilişkilerin geliştirilmesine engel olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşularla diplomatik ilişkilerin önemine işaret ederek, Ocak 2016'da Suudi Arabistan'ın ülkedeki diplomatik misyonlarına saldıran bazı aşırı muhafazakar grupların komşularla ilişkilerin geliştirilmesine engel olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletinde Rusya'nın yatırımlarıyla kurulacak bir enerji santralinin temel atma ve Enerji Bakanlığına ait bazı projelerin açılış törenlerine video konferans yöntemiyle katılan Ruhani, komşularla iyi ilişkilerin önemine değindi.

Ocak 2016'da Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Nimr el-Nimr'i idam etmesi sonrasında bu ülkenin Tahran ve Meşhed'deki diplomatik misyonlarına düzenlenen saldırıları hatırlatan Ruhani, "Bazı komşularla ilişkilerimizin gelişmesine engel olanları Allah affetmesin. Çocukça ve aptalca şeyler yaptılar ve diplomatik merkezlere saldırdılar. Bunlar yaşanmasaydı bugün daha iyi bir konumda olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, "İran'a dost olan tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmalıyız. Özellikle komşularımızla yakın temas halinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görevi sona erecek olan Ruhani, 8 yıllık görev süresi boyunca özellikle Rusya ile iyi ilişkiler kurduklarını belirterek, "Bu 8 yılda ilişkilerimizi geliştirdiğimiz komşularımızdan biri de Hazar Denizi'nde komşu olduğumuz Rusya'dır. Onlarla siyasi, ekonomik ve askeri projelerde olduğu kadar ileri teknoloji ve nükleer santrallerde de iyi iş birliği yaptık." diye konuştu.

Ruhani, Rusya'nın yatırımıyla inşa edilecek enerji santralinin 1,4 milyar dolara mal olduğunu ve santralin üretim kapasitesinin 1400 megavat olacağını belirtti.

İran'da Suudi Arabistan'ın diplomatik misyonlarına saldırı

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de olduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin birbiri ardına yaptığı sert açıklamalar sonrası Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında, Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, olayların ardından Suudi Arabistan temsilciliklerine yönelik saldırıların failleri hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti. Ülke lideri Ayetullah Hamaney de İslam'ın ilkelerine aykırı olduğunu belirttiği bu saldırıları kınamıştı.

Saldırıyla ilgili 20 kişi yargılanmış ve sanıklardan 3'ü 4 Kasım 2016'da hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Suudi Arabistan, Tahran, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani, 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı 'aptalca' olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika


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