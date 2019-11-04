Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Kral Selman'a "barış mektubu"
Son Dakika Güncel Ruhani'den Kral Selman'a 'barış mektubu'

Ruhani'den Kral Selman'a "barış mektubu"

8 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini söyledi.

Ruhani'den Kral Selman'a

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e bölgede barış ve istikrarı konu alan mektup gönderdiğini söyledi.

İran medyasına göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Rebii, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup gönderip göndermediğine ilişkin bir soru üzerine, "Evet, Cumhurbaşkanı bazı mektuplar gönderdi. Mektupların konusu, bölgede barış ve istikrar." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında söz konusu mektupların içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Rebii, ABD'nin baskılarının bölgedeki komşu ülkeleri birbirinden uzaklaştırmaması gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ekim ayında, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Hürmüz Barış Girişimi" planını açıklamış ve planın hedefinin Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin barış, istikrar ve refah seviyelerinin yükselmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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