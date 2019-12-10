Son Dakika Haberleri: Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış
Son Dakika Güncel Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış - Son Dakika

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gencin üzerinden kimlik çıkmadığı ve adının 'Abbas' olduğunu söylediği öğrenildi.

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış, System.String[]

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gencin üzerinden kimlik çıkmadığı ve adının 'Abbas' olduğunu söylediği öğrenildi. Cenazeyi teslim alacak yakını çıkmayan gencin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu genç, dün akşam, meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B.'nin haber vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, 2,5 saat süren çalışmanın ardından gencin cesedine ulaştı. İşçinin cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Afgan gencin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Kaydı olmadığı için bilgilerine ulaşılamayan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklunun, adını 'Abbas' olarak söylediği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi teslim alınmayan Afgan gençle ilgili işlemler için Afganistan Büyükelçiliği ile irtibata geçileceği belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan ocak sahibi K.B.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Zonguldak, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:54 Kaynak: DHA
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Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı
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