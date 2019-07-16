Son Dakika Haberleri: Rumlar, Akıncı'nın 'doğalgaz önerisini' reddetti
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Rumlar, Akıncı'nın 'doğalgaz önerisini' reddetti

1 saat önce

KIBRIS Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Ada'daki gerilimi azaltalım, doğalgazda ortak komite kuralım" önerisini reddetti.

Rumlar, Akıncı'nın 'doğalgaz önerisini' reddetti, System.String[]
KIBRIS Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Ada'daki gerilimi azaltalım, doğalgazda ortak komite kuralım" önerisini reddetti.

Rum Ulusal Konseyi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Limasol'da bir araya geldi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Akıncı'nın öneri kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Rum Ulusal Konseyi'nin oybirliği ile aldığı karar ile ilgili yapılan açıklamada, "Akıncı'nın önerisi Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi ve BM kararları temelinde müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yön vermiyor" denildi.

Konseye katılan Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) Genel Başkanı Averof Neofitu, Akıncı'nın çözüm hedefinden uzaklaştığını öne sürererken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, "Öncelik Kıbrıs sorununun çözümü" dedi.

9 MADDELİK ÖNERİ SUNULDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM aracılığıyla Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis'e ulaştırdığı hidrokarbon konusundaki önerisi 9 maddeden oluşuyor.  Öneride ortak hidrokarbon komitesinin oluşumu, çalışma yöntemleri ve yetkileriyle ilgili temel prensipler, gelir paylaşımı, mevcut lisansların durumu, gelirlerin kullanım öncelikleriyle ilgili ayrıntılar yer alıyor.

Akıncı'nın önerisine Türkiye Dışişleri Bakanlığı da tam destek vermişti.


Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: DHA
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