Son Dakika Haberleri: Rus Bakan Şoygu: "Hayalim Sibirya'ya dönmek"
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Rus Bakan Şoygu: "Hayalim Sibirya'ya dönmek"

50 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya'ya dönmek olduğunu söyledi.

Rus Bakan Şoygu:

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, en büyük hayalinin, kentler inşa etmek için Sibirya'ya dönmek olduğunu söyledi.


Rus Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu, Rus medyasına verdiği röportajda hayalini açıkladı. En büyük hayalinin Sibirya'ya dönmek olduğunu ifade ederek, "Sibirya'ya dönmek, bu benim hayalim. Gerçekleşeceğinden eminim Gençlik yıllarıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı. "Sibirya'ya geri dönüp orada bir kent, hatta 2 kent daha kurmayı çok isterim diyen Rus Bakan, Sovyetler Birliği dönemine nostalji duyduğunu sözlerine ekleyerek, "Şu anki yaşamımızda da ne mutlu bize ki Komsomolsk-na-Amure, Krasnoyarsk ve Sayano-Şuşensk hidroelektrik santralleri, Baykal-Amur Demiryolu, İrkutsk bölgesindeki dev tesisler, Bratsk Hidroelektrik Santrali gibi devasa projeleri hayata geçirmek için yeniden yer var. Bu tür projeler olmadan gençlere yaratıcılık duygusu aşılamak zor. İnsanların ne kadar içtenlikle bu tesisleri inşa etmeye gittiklerini hatırlayınız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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