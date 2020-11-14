Rus barış güçleri Hankendi'ye girdi, askeri helikopterler konvoya eşlik etti - Son Dakika

Rus barış güçleri Hankendi'ye girdi, askeri helikopterler konvoya eşlik etti
14.11.2020 10:49
Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında Rus barış güçleri, Hankendi'ye giriş yaptı.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında Rus barış güçleri, Hankendi'ye giriş yaptı. O anlar Rusya Savunma Bakanlığı'nca paylaşıldı.
Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında Rusya, Dağlık Karabağ'a barış güçlerini sevk etti. Rus barış güçleri, Hankendi şehrine giriş yaparken, askeri helikopterler de konvoya eşlik etti. Rus medyası, barış güçlerinin Laçin koridorunun kontrolünü sağladığını duyurdu. Öte yandan, koridor boyunca 6 gözlem noktasının oluşturulduğu ifade edildi. Şu ana kadar Laçin koridorunda oluşturulan gözlem noktalarının sayısının 10 olduğu bildirildi.
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