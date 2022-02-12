Üye Girişi
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12.02.2022 17:09

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Ege Denizi yönünden saat 15.15'te boğaza girişi Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen denizaltı, Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz'e doğru ilerleyen denizaltına boğazı geçişi sırasında 2 Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru yol almıştı.

Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

YORUMLAR
500

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rostov, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Rus denizaltısı 'Rostov Na Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement