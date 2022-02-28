Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı

28.02.2022 15:30
Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya maruz kaldı.

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya maruz kaldı.

TASS'tan yapılan açıklamada, ajansın resmi web sitesinin saldırıya uğradığı ve saldırganların sayfa üzerinde doğru olmayan bilgiler yayımladığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu bilgilerin TASS'ın editörlüğü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Son günlerde TASS'ın web sitesi sürekli olarak büyük ölçekli korsan saldırılara maruz kalıyor. Bugün saldırganlar korumayı aşmayı başardı. Şu anda TASS web sitesinin işlevselliğini geri kazandırmak için çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

TASS web sitesinin yanı sıra bir dizi başka büyük Rus medya kuruluşunun internet kaynaklarının da saldırıya uğradığı aktarıldı.

Siber saldırıya uğrayan TASS'ın sayfasında bir süre "savaşa karşı sokaklara çıkma çağrısı" yapılan metin yer almıştı.

YORUMLAR
500
Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor! Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor! Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı Ukraynalılar yakaladıkları yağmacı Rus vatandaşını streç filmle ağaca bağladı Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak

Rusya, TASS, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:36:10. #1.11#
SON DAKİKA: Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement