Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı

03.05.2022 14:26

- Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi Hemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı Ukrayna'da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi.

- Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendi

Hemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı

LVİV - Ukrayna'da Rus mayınının patlaması sonucu iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki hemşire tedavisinin ardından hastanede evlendi. Hemşirenin eşinin kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun döşediği mayının patlaması sonucu 27 Mart'ta Lısıçansk kentinde iki bacağını da kaybeden 23 yaşındaki Oksana, tedavisinin ardından Lviv'deki hastanede evlendi. Hemşire olan Oksana'nın hastanede eşi Viktor'un kucağında yaptığı düğün dansı ise izleyenleri duygulandırdı.

Oksana'ya ilk müdahalenin Lısıçansk kentinde yapıldığı ardından protez uzuvlar için Dnipro'ya oradan da Lviv kentine sevk edildiği bildirildi. Patlamada Oksana'nın iki bacağının yanı sıra sol elindeki 4 parmağını da kaybettiği ifade edildi.

Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı
Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Andriivka köyü sakinleri savaş sırasında yaşadıklarını anlattı Ukrayna'nın Andriivka köyü sakinleri savaş sırasında yaşadıklarını anlattı Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

Ukrayna, Düğün, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Rus mayını nedeniyle bacaklarını kaybeden hemşire hastanede evlendiHemşire ve eşinin düğün dansı izleyenleri duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement