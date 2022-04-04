Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

04.04.2022 18:14
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.

Abramoviç'in 21 Mart'tan bu yana Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'nde bekleyen Bermuda Adaları bayraklı yatı buradan Yalıkavak açıklarına geldi.

Bölgedeki bir marinanın yakınlarına demirleyen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.

Hareketliliğin yaşayan yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla yakındaki marinaya gitti. Yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı

YORUMLAR
500

Roman Abramovich, 21 Mart, Bodrum, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:15 Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:37:20. #1.11#
SON DAKİKA: Rus milyarder Abramoviç'in yatı Yalıkavak'a demir attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement