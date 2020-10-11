Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
11.10.2020 13:54
- Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
- Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi açıklarından saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur yolcu' ve Kilitbahir Kalesini de geçerek Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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