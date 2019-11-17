Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil...
Son Dakika Güncel Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil... - Son Dakika

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil...

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil..., System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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