Son Dakika › Güncel › Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil... - Son Dakika
Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil...
6 saat önce
Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu Yıldız Kenter, Türk tiyatrosu için her zaman bir efsaneydi Yaşamını yitiren usta oyuncu Yıldız Kenter kimdir? Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti