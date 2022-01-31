Rus temsilci, Taliban'a karşı baharda geniş çaplı direniş olabileceğini belirtti - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da bahar aylarında Taliban yönetimine karşı geniş çaplı bir direnişin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Kabulov, Afganistan'da etnik gruplar arası protesto gösterilerinin, kış mevsiminin sona ermesini müteakip Taliban yönetimine karşı geniş çaplı bir direnişe dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna "Maalesef böyle bir ihtimal var." yanıtını verdi.

Taliban hareketi ve uluslararası toplumun ülkede sosyo-ekonomik durumu istikrara kavuşturmak için derhal harekete geçerek çaba sarf etmesinin önem taşıdığını belirten Kabulov, Batı'nın Afganistan'ın ulusal mali varlıklarını ve yabancı partnerlerinin artan sosyal ve mali yardımlarının serbest bırakmasının ülkede bu süreci kolaylaştıracağını ifade etti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde 13 Ocak'ta Taliban'ın Özbek asıllı komutanı Mahdum Alim Rabbani'nin Taliban güçlerince gözaltına alınmasının ardından protesto gösterisi düzenlenmiş ve göstericiler Rabbani'nin acilen serbest bırakılmasını istemiş talep etmişti.

Taliban sözcü yardımcısı İnamullah Samangani da aynı gün yaptığı açıklamada, gösterilerin son bulduğunu duyurmuştu.

Rabbani, daha önce de Taliban'ın askeri komisyonunun Faryab sorumlusu olarak görev yapıyordu.