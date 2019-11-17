Son Dakika › Dünya › Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu - Son Dakika Dünya
Rus uçakları İdlib'in doğusu ve güneyini vurdu
6 saat önce
Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
Rus savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Sarakib şehrini ve güneyindeki Milaja köyünü bombaladı. Bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil ise yaralandı.
İdlib Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Serakib şehrinde ve güneyindeki Milaja köyünde düzenlenen hava saldırılarında, 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Rus uçakları, geçtiğimiz hafta da çok sayıda köyde Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mevzilerini bombalamıştı.
Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu Almanya'da Yeşiller Partisi, Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulundu Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika