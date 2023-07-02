Rus ve Ukraynalılar Arasındaki Gerginlik Türkiye'ye Sıçradı - Son Dakika
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Rus ve Ukraynalılar Arasındaki Gerginlik Türkiye'ye Sıçradı

02.07.2023 15:13

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği dönemde, Türkiye'ye yerleşen Rus ve Ukraynalılar arasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Antalya'da kaydedilen bir videoda, plajda güneşlenen Ukraynalılar ile Rus bir çift arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus erkeğin savaşta Ukraynalıları öldürdüğünü ve savaştan kazandığı parayla tatil yaptığını söylemesi dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, iki ülke arasındaki gerginliğin savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşen Rus ve Ukraynalılar arasında da devam ettiği görüldü.

GERİLİM TURİZM KENTİNE DE SIÇRADI

Turizm kenti Antalya'da kaydedilen bir videoda, plajda güneşlenen Ukraynalılar ile Rus bir çift arasında yaşanan gerginlik anları yer aldı.

"ÇOK SAYIDA UKRAYNALIYI ÖLDÜRDÜM"

Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan görüntülerde Rus erkeğin "Savaştan yeni döndüm, çatışmalar sırasında çok sayıda Ukraynalıyı öldürdüm ve şimdi de savaştan kazandığım parayla tatil yapıyorum" sözleriyle Ukraynalıları kışkırttığı anlar yer aldı.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ"

Öte yandan Ukraynalı bir kullanıcı söz konusu görüntüleri Twitter üzerinden "Türkiye'de sahilde Z-orc. Videoda Ukraynalıları öldürdüğünü ve şimdi bu parayla tatil yaptığını itiraf ediyor. Böyle biriyle karşılaşırsanız polisi arayın, çünkü az önce savaş suçu işlediğini açık bir şekilde itiraf etti" ifadeleriyle paylaştı.

YORUMLAR (3)
  • Danny Dann: Bir an kendimi bu lafi duyan adamin yerine koydum, bir Türke biri diyecek ki´´savasta öldürdügüm Türklerden dolayi kazandigim parayla tatil yapiyorum´´ Plajda katliam olur! o adam nasil sessiz kalmis anlasilir degil! Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Bu pis savaşta bence rusya çok haklıdır.çünkü ukrayna rusyayı kıskaca almak isteyen abd ve natonun piyonu olamak istedi.buda tabiki rusya adına kabul edilemez bir tehditti gereginide yaptı ilerde dahada feci bir durum olabilir.nükleer gibi Cevap Yaz 26 18 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Ülken savaşta sen savaştan kaçıp tatildesin ukranyalı rusyalıya laf edeceğine git ülkeni savun Cevap Yaz 90 15 Yayından Kaldır
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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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