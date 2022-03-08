Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü - Son Dakika
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Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

08.03.2022 10:27
Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi'yi bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, kentin Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığı belirtildi.

Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altında 2'si çocuk 9 sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

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Ukrayna, Sumi, 112, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü - Son Dakika
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