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Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı - Son Dakika

Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı

06.02.2022 08:18
Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı

Çanakkale'de, usulsüz para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri personeli M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fen İşleri Müdürü M.E.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Çanakkale'de, usulsüz para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri personeli M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fen İşleri Müdürü M.E.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.'nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti. İfade üzerine önceki akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi'ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilmişti.

Usulsüz para aldığı öne sürülen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Fen İşleri personeli M.Ö çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Fen İşleri Müdürü M.E.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verildi. - ÇANAKKALE

Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Cengiz Balkan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen CHP'li başkan serbest bırakıldı - Son Dakika
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