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Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay - Son Dakika

Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay

04.11.2021 20:47
Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Programı'nı onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti Programı'nı onaylayan kararnameyi imzaladı.

Rusya ile Belarus arasında yıllardır görüşmeleri yapılan ve son detayların ardından geçtiğimiz eylül ayında programın taslağına ilişkin her iki tarafın hükümetlerinin kabul ettiği, "Birlik Devletleri Anlaşması", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun imzaladığı kararnameler ile "Rusya-Belarus Birlik Devleti Programı" onaylandı.

Putin ve Lukaşenko, Rusya ve Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısına çevrimiçi olarak katılarak, programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, anlaşmanın her iki ülkeye katacağı değerden bahsederek, "Toplantımızın, Rusya için özel bir gün olan, Ulusal Birlik Günü'nde yapılması sembolik bir anlam taşıyor. Rusya ve Belarus'un birçok ortak noktası var. Kan bağımızın bulunması, tarihsel birliktelik, manevi ve kültürel değerlerle bağlıyız. Ülkelerimizin halklarının iradesiyle 25 yıl önce ekonomik ve siyasi entegrasyonun oluşturulması için çalışma başlatıldı. Belarus ekonomisine doğrudan yatırımda ilk sıradayız. Burada 400'e yakın Rus şirketi faaliyet yürütüyor ve buraya yapılan yatırım miktarımız 4 milyar dolar. Ocak ve Ağustos aylarında ikili ticarette yüzde 36'lık bir artışla 24 milyar dolarlık ticaret cirosu oluştu" dedi.

BELARUSLU KOZMONOTLAR UZAYA ÇIKACAK

Lukaşenko'nun Belaruslu kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmesi konusundaki talebine değinen Putin, "Belaruslu bir kozmonotun, istasyona gönderilmesi konusunda önerinizden bahsetmek istiyorum. Dün Soçi'de, Roscosmos lideriyle bu konuyu ele aldık. Bu öneriyi desteklemeyi ve yakın gelecekte uygulanmasına hazırız. Ayrıntıları detaylandırmak ve anlaşma yapmak gerekir. Bu konularda anlaşmaya varmak zor değil" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA ALANINDA BİRLİKTE HAREKET EDİLECEK

Rusya ve Belarus'un kabul ettiği Birlik Devletleri Anlaşması'nın yanı sıra Putin ve Lukaşenko, 28 maddelik "Birlik Devleti Savaş Doktrini" anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya göre her 2 ülke olası bir dış saldırıya karşı, dış politika, ekonomi, konut, bankacılık, turizm, enerji ve kültürel konular başta olmak üzere birçok konuda birlikte hareket edecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay
Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Belarus Birlik Devleti programına Putin ve Lukaşenko'dan onay - Son Dakika
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