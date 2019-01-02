Son Dakika Haberleri: Rusya'da Aynı Şehirde Yine Patlama: 3 Ölü

Rusya'da Aynı Şehirde Yine Patlama: 3 Ölü

1 saat önce

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi.

Rusya'da Aynı Şehirde Yine Patlama: 3 Ölü, System.String[]
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde apartmanda yaşanan patlamanın ardından yine aynı caddede bir minibüste patlama meydana geldi.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde Magnitogorsk şehrinin en büyük caddelerinden olan Karl Marks Caddesi'nde bir binanın girişinde bulunan doğalgaz hattının patlaması sonucu çöken binadan çok sayıda kişinin cesedine ulaşıldı. Felakette 15 kişi sağ kurtarılırken 32 kişinin hala enkaz altında olduğu öğrenildi. Rusya'nın bu bölgesinde yılbaşı öncesi başlayan talihsizliklere bir yenisi daha eklendi. Magnitogorsk şehrinin Karl Marks Caddesi ile Pravda Sokağının kesiştiği noktada bir minibüste patlama meydana geldi.

Terör şüphesi oluştu

Minibüste yaşanan patlamada aracın içindeki 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri inceleme başlattı. Doğalgaz hattının bulunduğu noktada gerçekleşen patlamayla ilgili araştırma başlatılırken, aynı caddede yine bir patlamanın yaşanması terör saldırısı şüphelerini arttırdı. Çelyabinsk bölgesi Valisi Boris Dubrovsky, olayla ilgili açıklama yaparak soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

Çelyabinsk, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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