Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı

02.07.2022 23:07

Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Başkent Moskova'daki Kolomenskoya Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Tatar ve Başkurt halklarından binlerce kişi katıldı.

Çadırların kurulduğu parkta, ses sanatçıları sahne aldı ve halk dansları gösterisi yapıldı.

Geleneksel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, çeşitli yarışlar düzenlendi.

Bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı", ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika

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