Rusya 'nın başkenti Moskova 'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları Sabantuy Bayramı'nı coşkuyla kutladı - Son Dakika

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