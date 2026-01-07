Rusya\'dan ABD\'ye Petrol Tankeri Tepkisi

RUSYA Ulaştırma Bakanlığı, ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu bildirdi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığı'nın Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını 'Marinera' olarak değiştiren 'Bella 1' petrol tankerine el koymasına tepki gösterildi. Geminin, 24 Aralık 2025'te Rus mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde Rus bayrağı altında seyir için geçici izin aldığına vurgulanan açıklamada, "Bugün, Moskova saatiyle yaklaşık 15.00'te, herhangi bir devletin kara suları dışında, açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" denildi.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümlerine atıfta bulunulan açıklamada, "Buna göre, açık denizde serbest seyrüsefer kuralları geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadeleri kullanıldı.