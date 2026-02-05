Rusya'dan Almanya'ya 'istenmeyen kişi' yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'dan Almanya'ya 'istenmeyen kişi' yanıtı

05.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Almanya'nın bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı ve protesto etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği misyon şefinin bakanlığa çağırılarak, Alman hükümetinin Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararının protesto edildiği kaydedildi.

Alman yetkililerinin, Rus çalışana yöneltilen casusluk suçlamalarının asılsız olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun "Almanya'da teşvik edilen casus çılgınlığı ruhuyla uydurulmuş ve temelsiz olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Moskova'nın bu iddiaları kesinlikle reddettiği vurgulandı.

Berlin'in bu eylemlerinin, Rusya'nın Almanya'daki diplomatik misyonunu itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir "provokasyon" olduğu savunulan açıklamada, "Alman diplomatik misyonunun şefine, ikili ilişkilerdeki yeni gerginliğin tüm sorumluluğunu taşıyan Alman hükümetinin söz konusu kararına mütekabiliyet olarak Moskova'daki Alman Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini bildiren nota verildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Almanya'ya 'istenmeyen kişi' yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:46:51. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Almanya'ya 'istenmeyen kişi' yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.