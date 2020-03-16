Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak - Son Dakika

Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ali Kırlı, Rusya'da katıldıkları fuar ve bir dizi görüşmeler sonrası döndükleri evlerinde, 14 gün süreyle kendilerini karantinaya aldı.

Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ali Kırlı, Rusya'da katıldıkları fuar ve bir dizi görüşmeler sonrası döndükleri evlerinde, 14 gün süreyle kendilerini karantinaya aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Meclis üyesi Ali Kırlı, Rusya'nın Moskova şehrinde 12-15 Mart'ta düzenlenen 'Intourmarket Turizm Fuarı'na katıldı. Uçakla gidiş gelişlerinde maske takan Başkan Oktay ve Kırlı, dün Marmaris'e döndü. Oktay ve Kırlı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün evlerine kapanıp, kendilerini karantinaya aldı. DHA muhabirine konuyla ilgili telefonda açıklamada bulunan Belediye Başkanı Oktay, "Koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok, gayet iyiyim. Ancak bu hassas bir konu. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp, gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonla ya da online sistemle yürüteceğim. Termal kameralarda vücut ısım normal. Herhangi gibi bir üst solunum rahatsızlığım, halsizlik ve ateş gibi durumum yok. Tedbir amaçlı eve kapandım. 14 gün izinliyim. Bu izin süresinde yapılacak çalışmalar hakkında telefonla bilgi alacağım. Telekonferans görüşmelerim olacaktır. Bunu yapmamın tek nedeni doğabilecek dedikodu ve asılsız sözlerin önüne geçmek. Ayrıca herkes için geçerli olan prosedürlere uymak" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Kırlı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu İspanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 bini geçti
İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi İki dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
17:58
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor         
17:28
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu         
16:14
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın? Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?         
09:56
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim         
22:46
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]