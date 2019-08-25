Son Dakika Haberleri: Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 3 yaralı
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Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 3 yaralı

16 dakika önce

Rus savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasını bombaladı, saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Tal Manas kasabasını bombaladı, saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Suriye'nin İdlib iline bağlı Tal Manas kasabasına hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıkları, uçakların sivillerin yaşadığı evlerin hedef alındığını ileri sürerken, bombardımanda 5 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Olay yerine varan Sivil Savunma Ekipleri, cenazelerin henüz molozların altından çıkarılamadığını kaydederek, ölü sayısında artış olabileceğini duyurdu.


Ateşkes ilanına rağmen İdlib kırsalındaki Haas, Tah, Kafar Sicnah ve Maaret elNuman kasabaları sıklıkla roket ve toplarla bombalanıyor. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:21 Kaynak: İHA
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