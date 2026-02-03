Rusya'dan Ukrayna'ya Büyük Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarına karşılık ülkedeki askeri sanayi tesisleri ve bu tesislere enerji sağlayan kaynaklara yüksek hassasiyetli silahlarla büyük çaplı saldırı düzenlediklerini ve hedefe ulaştıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgi verildi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece, Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik "terör saldırılarına" cevap verdiği belirtilen açıklamada, "Rus güçleri havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın askeri sanayi tesisleri, bunların kullandığı enerji kaynakları, uzun menzilli insansız hava araçları montaj ve depolama alanlarına büyük çaplı bir saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının hedefine ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.

Rus ordusunun Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların da geçici konuşlandığı 149 bölgeyi ateş altına aldığı belirtilen açıklamada, hava savunma unsurlarının, güdümlü bir hava bombası, ABD yapımı bir HIMARS çoklu fırlatma roketi ve 99 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.