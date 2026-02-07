Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

07.02.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusu, Ukrayna'ya 39 füze ve 408 İHA ile saldırdı, enerji altyapısını hedef aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 39 füze ve 408 insansız hava aracı (İHA) kullanarak hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırıda 2 hipersonik "Tsirkon" füzesi ile "Kh-101" ve "Lalibr" tipi seyir füzeleri olmak üzere 39 füze kullandığı aktarıldı.

Rus ordusunun ayrıca "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi toplam 408 saldırı İHA'sını Ukrayna'ya fırlattığı vurgulanan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 24 füze ve 382 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"Saldırıların ana hedefi enerji altyapısıydı"

Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "(Saldırının) Ana hedefi elektrik şebekesi, üretim ve dağıtım trafo merkezleriydi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıların Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, İvano-Frankivsk, Volin, Lviv ve Vinnista bölgelerine yapıldığını kaydederek, "Rusya her gün gerçek diplomasiyi seçmek yerine, yeni saldırıları düzenlemeyi tercih ediyor. Üçlü müzakereleri destekleyen herkesin buna tepki vermesi önemlidir." yorumunu yaptı.

"8 bölgedeki enerji altyapısına saldırı düzenlendi"

Ukrayna elektrik iletim sistemi operatörü Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada da ülkenin enerji altyapısına yoğun saldırılar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sekiz bölgedeki elektrik tesisleri Rus füzeleri ve insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

14:28
Nereden nereye İşte Alper Potuk’un yeni adresi
Nereden nereye! İşte Alper Potuk'un yeni adresi
14:03
Türk futbolunda tarihi olay Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımı taraftarlar devraldı
Türk futbolunda tarihi olay! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımı taraftarlar devraldı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:41:22. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.