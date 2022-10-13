Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çok kutuplu dünyada Asya'da yeni güç merkezleri gelişiyor" - Son Dakika
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çok kutuplu dünyada Asya'da yeni güç merkezleri gelişiyor"

13.10.2022 09:56
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Çok kutuplu dünyada Asya'da yeni güç merkezleri gelişiyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın küresel siyaset ve ekonomide önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, "Dünya gerçek anlamda çok kutuplu hale geliyor ve yeni güç merkezlerinin geliştiği Asya, bunda kilit bir rol oynuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın küresel siyaset ve ekonomide önemli bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, "Dünya gerçek anlamda çok kutuplu hale geliyor ve yeni güç merkezlerinin geliştiği Asya, bunda kilit bir rol oynuyor." dedi.

Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nda (CICA) konuştu.

Asya'nın küresel ekonomik büyümenin lokomotifi olduğunu anlatan Putin, "Rusya da tüm bu süreçlerde aktif bir şekilde rol alıyor. Asya'nın kalkınmasını ve refahını, karşılıklı yarar sağlayan geniş bir ticaret ve yatırım iş birliği alanlarının yaratılmasını destekliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın ham madde ve önemli emtiaların fiyatlarında dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçtiğine işaret eden Putin, "Bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinde bozulmaya yol açıyor. Özellikle en yoksul ülkelerde gerçek bir kıtlık ve büyük ölçekli toplumsal kargaşa tehdidi var." dedi.

Putin, Rusya'nın kritik ürünlerin ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması için çaba gösterdiğini kaydederek, "Gıda güvenliğine yönelik acil sorunları çözmek için tüm yapay, gayri meşru engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Küresel finans sisteminin değişmesi gerektiğini anlatan Putin, "Asya'daki birçok ortağımız gibi, on yıllardır başkalarının sırtından yaşamak için tüm sermaye ve teknoloji akışlarını kapatan küresel finansal sistemin ilkelerini gözden geçirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Afganistan'ın bölgede önemli bir güvenlik sorunu oluşturduğuna işaret eden Putin, "Bu ülke, 20 yıllık ABD ve NATO askeri varlığından ve başarısızlığından sonra, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği'nde meydana gelen patlama da dahil olmak üzere bitmek bilmeyen terör saldırılarının kanıtladığı gibi, terör tehditleriyle tek başına başa çıkamadı. İşgal altındaki yıllar boyunca Afganlara verilen zararın tazmin edilmesini ve yasadışı olarak dondurulan Afgan fonlarına yönelik blokajın kaldırılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Asya'da yeni güç merkezlerinin oluştuğunu vurgulayarak, "Bugünkü toplantı, küresel politika ve ekonomide önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Dünya gerçek anlamda çok kutuplu hale geliyor ve yeni güç merkezlerinin geliştiği Asya, bunda kilit bir rol oynuyor." dedi.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Çok kutuplu dünyada Asya'da yeni güç merkezleri gelişiyor' - Son Dakika

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