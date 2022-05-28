Rusya: "Donestk bölgesindeki Lyman kentinde kontrol ele geçirildi" - Son Dakika
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Rusya: "Donestk bölgesindeki Lyman kentinde kontrol ele geçirildi"

28.05.2022 19:30
Rusya: "Donestk bölgesindeki Lyman kentinde kontrol ele geçirildi"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Lyman kentindeki kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Lyman kentindeki kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırıları giderek yoğunlaşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman kentinde kontrolün ele geçirildiğini ifade etti. Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak harekatı sonucunda Lyman kenti tamamen Ukraynalı askerlerden temizlendi. Operasyonel taktik ve havacılık birimleri son 24 saatte 6 komuta merkezi, 1 haberleşme merkezi, 4 mühimmat deposu, 2 topçu bataryası, 50 askeri ve teçhizat toplama alanını imha etti. Ayrıca havacılık birimleri 260'tan fazla askeri öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya ait 2 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü"

Konaşenkov, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Su-25 savaş uçağı, Herson ve Harkov yerleşim alanları üzerinde vuruldu. Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından Zaporijya'ya bağlı Orekhovo köyü yakınlarında Ukrayna'ya ait Mİ-8 helikopteri ve 18 insansız hava aracı düşürüldü. Ayrıca Luhansk bölgesinde Toçka-U balistik füzesi önlendi, Herson bölgesinde 7 adet Smerch topru roketi düşürüldü. Füze birlikleri 57 komuta noktasını, 618 askeri toplanma alanı ve teçhizat alanını, Ukrayna'ya ait 42 füze ve topçu sistemlerinin ateşlenme noktasını, 2 adet grad çoklu roket sistemi bataryasını vurdu" bilgisini paylaştı.

24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara değinen Konaşenkov, "Askeri operasyonların başından bu yana 182 uçak, 128 helikopter, bin 45 insansız hava aracı, 324 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 297 tank ve diğer zırhlı araçlar, 444 çok namlulu roketatar sistemi, bin 714 obüs ve hava topu, 3 bin 245 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Havacılık, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya: 'Donestk bölgesindeki Lyman kentinde kontrol ele geçirildi' - Son Dakika


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