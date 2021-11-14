Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı - Son Dakika

Rusya, Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi. Şugayev, Dubai'de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı." ifadesini kullandı. Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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