Son Dakika Haberleri: Rusya: İran'ın hareketleri kaygı verici
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Rusya: İran'ın hareketleri kaygı verici

43 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Rusya: İran'ın hareketleri kaygı verici, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.
Peskov, İran'ın, 'İran Nükleer Anlaşması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi ve Rusya'nın mevcut krizi diplomasiyle çözme amacında olduğunu hatırlattı.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Dmitriy Peskov, Rusya, İran, Dünya
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