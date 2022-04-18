Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

18.04.2022 15:54
Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrılarak, Bulgar Büyükelçiliğinde çalışan personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu önlem, bu yıl martta Bulgar tarafının hiçbir motivasyonu olmayan kararla Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki 10 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesine cevap olarak alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "istenmeyen kişi" ilan edilen Bulgar diplomatların sayısına ilişkin detay verilmedi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı Moskova kruvazörü: Rus mürettebat 'gemi battıktan sonra ilk kez görüntülendi' Moskova kruvazörü: Rus mürettebat 'gemi battıktan sonra ilk kez görüntülendi'

Bulgaristan, Moskova, Bulgar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:42 Tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
15:41 Ekipler, Aksaray - Adana kara yolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
15:40 Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü! Astronotlar, adaptasyon için karantinaya girecek
15:37 İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bu kan grubundakiler dikkat! Hastalıklara daha kolay yakalanabilirsiniz
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement