Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteri - Son Dakika
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteri

04.09.2022 09:47

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteriSOVYET Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov (91) için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteri

SOVYET Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov (91) için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde, 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden Mihail Gorbaçov için taziye defteri açıldı. Taziye defterini Kazakistan, Etiyopya ve Filipinler'in Ankara büyükelçileri başta olmak üzere farklı ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı. Taziye için Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'ne gelemeyen çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve siyasi ise elektronik posta yoluyla mesajlarını iletti. Taziye defteri, ziyaretçiler için gün boyu açık tutulacak.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Mihail Gorbaçov, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne Gorbaçov için taziye defteri - Son Dakika
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