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Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 3 sivil öldü

6 saat önce

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 3 sivil öldü, System.String[]

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarzite, Ureynibe ve Marrıthırme köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılar sonucu Maarzite köyünde 3 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi de İdlib'in güney ve güneydoğusundaki Kefrenbil ilçesine, Bsakla, Hazarin ve Marret es Sin köylerine havan, top ve roket gibi karadan karaya silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma ekiplerince olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Yerel sivil toplum kuruluşlarından "Suriye Müdahale Koordinatörlüğü"nün rakamlarına göre, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden bu ayın ilk yarısında yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi.

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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