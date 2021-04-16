Rusya'nın Sudan'da askeri üs inşasına başladığı iddiası

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında dün akşam saatlerinde toplantı yaptı. Toplantının ardından Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, "Bir Rus üssü inşasına başlandığı ve hükümetten bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiğiyle ilgili basına yansıyan haberlerden üzüntü duyuyor, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

BATI MEDYASINDAKİ HABERLER YALANLANDI

Toplantıda ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümüne dair başlattığı girişim ve çabalardan övgüyle söz edildi. Batı medyasında, son birkaç gündür, Sudanlı bir güvenlik heyetinin, İsrail'e yaptığı ziyaretin yanı sıra Rus askeri üssü kurulması için ülkenin doğusundaki Port Sudan kentine bazı malzemeler geldiğine dair haberler çıkmıştı.